Już 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, rusza oficjalna premiera książki pt. "52 Atrakcje dla dzieci w Polsce". Jest to pozycja pełna pomysłów i inspiracji, które pomogą zaplanować nie tylko jednodniowy wyjazd, ale i dłuższe wyjazdy po Polsce.

Autorami książki są twórcy popularnego bloga podróżniczego ReadyForBoarding.pl, czyli Kamila i Paweł Florczak, którzy aktywnie prowadzą bloga od 2015 roku, a na swoim koncie mają już wiele podróży z dziećmi, zarówno tych dalszych egzotycznych jak i bliższych, po Polsce.

"52 atrakcje dla dzieci w Polsce" to pierwsza książka, wydana przez Kamilę i Pawła. Zebrali oni w niej swoje wieloletnie doświadczenia i opinie na temat wybranych atrakcji w Polsce, chociaż nie wszystkie są typowymi atrakcjami rodzinnymi. Poza parkami rozrywki czy atrakcjami wodnymi, nie brakuje również centrów nauki i edukacji, natury oraz muzeów. Dzięki różnorodności wybranych miejsc każdy, bez względu na zainteresowania dzieci, znajdzie coś idealnego na rodzinny wyjazd.

Dlaczego akurat 52 propozycje? Aby można było zaplanować każdy weekend w roku! Książka zawiera ponad 130 stron pełnych inspiracji, opisanych atrakcji, zdjęć wraz z informacjami praktycznymi oraz oceną autorów.

Warto dodać, że dostępna jest również wersja eBook zawierająca zniżki do wybranych atrakcji w Polsce, dzięki czemu rodzinne podróżowanie może być tańsze. Przykładowymi miejscami, do których można kupić tańsze bilety są: Bajka Pana Kleksa w Katowicach, EC1 w Łodzi, Farma Iluzji czy JuraPark Krasiejów.



Książka oraz eBook dostępne są tylko w sklepie internetowym Ready for Boarding: https://www.readyforboarding.pl/sklep

W przedsprzedaży do końca maja w niższej o 20% cenie!

Tytuł: 52 atrakcje dla dzieci w Polsce

Autorzy: Kamila Florczak, Paweł Florczak

Data premiery: 01.06.2021

Ilość stron: 132

Oprawa: miękka

Format: 16,5×23 cm

ISBN: 978-83-960952-5-1